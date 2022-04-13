Украинские войска обстреляли территорию ЛНР крупнокалиберными снарядами

ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли два города снарядами калибром 152 миллиметра

Украинские войска обстреляли два города на территории Луганской народной республики крупнокалиберными снарядами 152 миллиметра. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Выстрел был зафиксирован 13 апреля в 22:00. Всего по двум населенным пунктам было выпущено 12 снарядов.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:00 с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Золотое-5 с применением артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра (12 снарядов)», — уточнили в представительстве.

Информации о пострадавших и ущербе не приводится.

Ранее стало известно, что пропускной пункт, который находится в деревне Гордеевка Курской области, был обстрелян со стороны Украины. Глава региона Роман Старовойт подтвердил, что российские пограничники подавили огневые точки ответным огнем. Жертв инцидента со стороны России нет.