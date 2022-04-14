Италия призвала изменить систему вето в ЕС из-за роста цен на газ

Глава МИД Италии призвал реформировать систему вето в ЕС из-за спекуляций с ценами на газ

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает, что введение санкций против российского газа может привести к спекуляциям с ценами на энергоносители и потому страны Евросоюза должны ввести общеевропейский предел стоимости газа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, ввести такой предел не удается из-за действующей системы вето: его может ввести даже малая часть европейских государств. «Мы должны встретить зиму с достаточным запасом газа. Нам нужен общеевропейский предел цены, чтобы избежать спекуляций», — подчеркнул он. В связи с этим Ди Майо призвал реформировать систему вето.

Уже сейчас Европа пытается снизить зависимость от поставляемого из России газа и бороться с высокими ценами на ископаемое топливо, что сделало еще выше и без того стабильный спрос на возобновляемые источники энергии. Однако специалисты надеются, что это подтолкнет к развитию и более широкому применению таких технологий, как использование экологически чистого водорода и биотоплива.