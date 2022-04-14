В США заявили о желании предотвратить прямое военное столкновение с Россией

Госсекретарь Блинкен заявил, что США не хотят прямого военного столкновения с Россией

Прямое военное столкновение США и России не в интересах Белого дома, поэтому его попытаются не допустить. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, цитату приводит ТАСС.

Он добавил, что американские власти рассматривают возможность отправки оборонных средств, которые потребуют обучения американскими специалистами. Блинкен подчеркнул, что США стараются сделать все возможное для скорейшего разрешения кризиса вокруг Украины, но понимают, что он может продлиться «еще долгое время».

Ранее стало известно, что США захотели отправить в Киев представителя вашингтонской администрации в качестве демонстрации поддержки Украины. По информации источников газеты Politico, представитель вашингтонской администрации встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди возможных кандидатов назван и президент США Джо Байден, а также вице-президент Камала Харрис.