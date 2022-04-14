США начали работу над инструментами против обхода антироссийских санкций

В США начали работу над мерами против пытающихся обойти антироссийские санкции компаний

Власти США уже на следующей неделе могут объявить о мерах против компаний в России и других странах, предусмотренных за обход антироссийских санкций Запада. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, цитату приводит ТАСС.

По его мнению, в настоящее время Россия пытается приспособиться к жизни «под колоссальным экономическим давлением», и власти США хотят пресечь любые попытки обойти его. Салливан пояснил, что в стране начали работу над инструментами, которые обеспечат ответные меры на попытки обхода санкций.

США будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против России в случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США не планируют заключать сделку в обход Украины, в рамках которой снимет ограничения с России.