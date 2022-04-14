Псаки прокомментировала сообщения о приглашении Японии в AUKUS

Псаки заявила, что сообщения о предложении Японии присоединиться к AUKUS являются ложными

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала появившиеся в японских СМИ сообщения о том, что США, Великобритания и Австралия якобы пригласили Японию присоединиться к оборонному альянсу AUKUS. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Псаки, информация о приглашении Японии странами AUKUS является ложной.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — сказала Псаки.

Приоритетом трех входящих в это партнерство стран на текущий момент является согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений, добавила представитель Белого дома. «Между тем это не подразумевает JAUKUS», — заключила она.

Ранее 13 апреля газета Sankei сообщила, что Австралия, Великобритания и США на неофициальном уровне предложили Японии присоединиться к оборонному альянсу AUKUS. По данным издания, в случае участия Японии альянс может получить название JAUKUS.

США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве 16 сентября 2021 года. Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.