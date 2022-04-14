Бывший премьер Украины высказался о будущем арестованного Медведчука

Экс-премьер Украины Азаров допустил, что арестованного Медведчука будут пытать

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости высказался о будущем арестованного главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и допустил, что киевские власти не убьют его, но будут пытать.

По мнению Азарова, Киев вряд ли решится на физическое устранение Медведчука. При этом он отметил, что, судя по фото, «эти негодяи, так сказать, пошли на применение физических методов воздействия».

Экс-премьер также сомневается, что Медведчука арестовали недавно. «Я не думаю, что его только вчера арестовали, по нему видно, что он там в застенках этих ну минимум недели три. Он, может быть, даже когда он исчез, никуда он не исчез, он просто был арестован, скорее всего, и с тех пор находился в этих застенках», — сказал Азаров.

По его мнению, все эти дни над политиком могли издеваться и издеваются до сих пор. «Остановить их могут только американцы», — уверен бывший премьер.

12 апреля стало известно о задержании Виктора Медведчука. Его фото в наручниках опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

До начала спецоперации на Украине Медведчук находился под домашним арестом из-за подозрения в госизмене, нарушении законов и обычаев войны, а также в содействии терроризму. После начала военной операции он исчез. 18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал политика.