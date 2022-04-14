В Литве призвали ввести санкции против всех российских банков

Президент Литвы Науседа заявил, что нужно немедленно ввести санкции против всех банков РФ

Против все российских банков нужно немедленно ввести санкции, также необходимо предусмотреть масштабные ограничения в отношении России, включая газовое и нефтяное эмбарго. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает «Интерфакс-Украина».

«Запрет, полное эмбарго природного газа и нефти, санкции против всех, повторяю, всех российских банков нужно наложить именно сейчас. Мы не можем ждать год или два», — сказал Науседа в ходе брифинга с президентами Украины, Польши, Латвии и Эстонии в среду, 13 апреля.

Он также отметил, что в течение многих лет в Литве был единственный источник газа — Россия, однако им удалось разорвать «энергетическую пуповину». Литовский лидер выразил надежду, что остальные страны Европы, получающие российское голубое топливо, смогут побороть данную зависимость и, таким образом, прекратить финансирование боевых действий на Украине.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, который включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Также ЕС расширил санкции против граждан и компаний России и Белоруссии, теперь в черном списке 1091 человек и 80 организаций.