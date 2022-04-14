Пострадавшая при обстреле беременная россиянка рассказала о случившемся

Беременная жительница Брянской области рассказала о попавшем в нее при обстреле осколке

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области пострадала беременная россиянка и ее маленький ребенок. О том, как это произошло женщина рассказала «Пятому каналу»

Пострадавшая рассказала, что во время авиаудара она шла с ребенком домой. В один момент рядом разорвался снаряд, осколки от которого попали в них.

«Осколок попал. У меня, у ребенка маленького», — объяснила женщина.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, состояние пострадавшей удовлетворительное, а ее ребенка — средней тяжести. Их госпитализировали в Брянскую областную больницу.

Об обстреле граничащего с Украиной поселка Климово стало известно 14 апреля. По данным Минздрава России, при авиаударе пострадали восемь человек, шесть из которых госпитализированы.