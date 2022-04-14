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Китайский нефтяной гигант приготовился отступать с Запада

Reuters: CNOOC собирается прекратить работу в Великобритании, Канаде и США

Фото: Jason Lee / Reuters

Китайский нефтяной и газовый гигант CNOOC собирается прекратить работу в Великобритании, Канаде и США из-за опасений по возможным санкциям в отношении его активов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Готовясь отступать с Запада, компания намеревается приобрести новые активы в Латинской Америке и Африке, утверждают собеседники агентства.

Отношения Пекина со странами Запада давно не в лучшем состоянии из-за торговых войн и ситуации с правами человека в Китае, а теперь напряжение растет из-за отказа страны присоединиться к прямому осуждению российской военной операции. Вашингтон не раз говорил, что Китай столкнется с последствиями, если будет помогать России обходить ограничения.

Активы включают в себя доли в месторождениях в Северном море, Мексиканском заливе и в Канаде, где добывается примерно 220 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. В прошлом месяце Reuters сообщало, что CNOOC привлек специалистов Bank of America, чтобы подготовиться к продаже активов в Северном море, включая долю в одном из крупнейших месторождений в районе.

В начале апреля Reuters сообщало, что CNOOC вслед за государственной Sinopec не стала заключать ни одного контракта на поставки российской нефти в мае. Примеру последовали и другие участники рынка — PetroChina и Sinochem.

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Платон Щукин
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