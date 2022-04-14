Работающий «голосом мертвых» мужчина рассказал о последних просьбах умерших

News.com.au: Билл Эдгар рассказал, как произносит речи на похоронах от имени покойных

Житель Австралии, который работает «голосом мертвых» и произносит на похоронах слова, которые умершие по тем или иным причинам не хотели говорить родным при жизни, рассказал о последних просьбах своих клиентов. Его историю публикует News.com.au.

Билл Эдгар из австралийского штата Квинсленд признался, что порой ему приходится говорить ужасные вещи в присутствии скорбящих родственников и друзей умерших. Мужчина вспомнил свой первый заказ, когда он явился на похороны и прервал речь лучшего друга покойного. «Ты не был моим лучшим другом и пытался переспать с моей женой, пока я лежал на смертном одре, так что отвали!», — передал он ему слова клиента.

После этого случая Эдгар начал работать «голосом мертвых» на постоянной основе. Однажды австралиец выступил от имени умершего байкера, который перед смертью просил рассказать на его похоронах, что он был бисексуалом. В другой раз ему пришлось при всех передать невысказанное признание в любви от покойного.

Со временем Эдгар начал предоставлять умирающим услуги по уборке вещей, которые они хотели бы скрыть от родных после своей смерти. «Это могут быть секс-игрушки, письма ненависти или любовные сообщения, очистка браузеров от нежелательной информации», — перечислил он.

Он припомнил, что однажды ему пришлось убираться в «секс-подземелье» 88-летнего клиента, так как тот не хотел, чтобы о его увлечениях узнали трое сыновей. «Там было полно предметов, которые мне пришлось вынести или сжечь, потому что он не хотел, чтобы дети нашли все это после его смерти», — сказал австралиец.

Цена услуг Эдгара колеблется от двух до десяти тысяч австралийских долларов (примерно от 123 до 615 тысяч рублей), а заказы он получает со всего мира и уже работал в США и Великобритании. Мужчина написал книгу о своей работе и утверждает, что кинокомпания Paramount взяла его историю в разработку для возможной экранизации.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Тамилнад вернулся домой на следующий день после своих похорон. Родные опознали якобы тело погибшего и похоронили его, однако он явился домой через день после церемонии.