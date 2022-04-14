ЕС закрыл лазейку для продажи оружия в Россию

Reuters: ЕС закрыл лазейку, позволявшую странам-участницам продавать оружие России

Евросоюз закрыл последнюю лазейку, позволявшую странам-участницам объединения продавать оружие России. Об этом сообщает агентство Reuters.

ЕС ввел запрет на экспорт оружия в 2014 году вслед за вхождением Крыма в состав России, однако в то же время разрешалась продажа оружия по контрактам, заключенным до августа 2014-го. Именно это условие давало возможность государствам Европы продавать Москве оружие «на десятки миллионов евро».

Однако 8 апреля Евросоюз закрыл оставшуюся лазейку с вводом пятого пакета санкций. Чиновники Европейской комиссии (ЕК) не предлагали внесение поправки об отмене старых контрактов, но изменения все же были внесены на волне критики со стороны некоторых европейских стран, среди которых Польша и Литва. По информации ЕК, в 2021 году государства ЕС продали России оружие на сумму 39 миллионов евро (3,4 миллиарда рублей). В числе основных экспортеров — ФРГ и Франция.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил мнение, что Европа близка к лимиту по вводу новых санкций против Москвы. По его словам, европейские страны больше калечат сами себя, нежели Россию. Чижов также отметил, что запрет ЕС на импорт угля из России не ударит по ее экономике.