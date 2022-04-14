Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден обвинил Россию в росте инфляции в США

Президент США Байден считает, что спецоперация России привела к росту цен во всем мире

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден обвинил Россию в том, что ее специальная военная операция на Украине привела к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире. Об этом пишет ТАСС.

Как считает американский лидер, на 70 процентов рост инфляции в США стал результатом событий на Украине. «Привело к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире. Украина и Россия — <...> крупнейшие производители пшеницы в мире», — заявил он.

Ранее Байден призвал Конгресс срочно решить проблему с инфляцией, отметив, что сам делает все, что в его силах, чтобы замедлить рост цен.

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей, это повлекло за собой увеличение транспортных расходов на доставку комплектующих в масштабах всей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Крейсер «Москва» затонул во время шторма
Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов
Кадыров пристыдил украинские власти за «немолодых» бойцов
В США рассказали о резком росте оборонных расходов стран Евросоюза
Армения начала платить за российский газ в рублях
Семья из Подмосковья рассказала о замене в квартире лошадей лосями
В Пентагоне раскрыли сроки поставки оружия Украине на 800 миллионов долларов
В центре Гамалеи назвали сроки третьей фазы исследования назальной вакцины
Биткоину предсказали подорожание до 100 тысяч долларов
Сербия снизит газовую зависимость от России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.