Байден обвинил Россию в росте инфляции в США

Президент США Байден считает, что спецоперация России привела к росту цен во всем мире

Президент США Джо Байден обвинил Россию в том, что ее специальная военная операция на Украине привела к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире. Об этом пишет ТАСС.

Как считает американский лидер, на 70 процентов рост инфляции в США стал результатом событий на Украине. «Привело к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире. Украина и Россия — <...> крупнейшие производители пшеницы в мире», — заявил он.

Ранее Байден призвал Конгресс срочно решить проблему с инфляцией, отметив, что сам делает все, что в его силах, чтобы замедлить рост цен.

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей, это повлекло за собой увеличение транспортных расходов на доставку комплектующих в масштабах всей страны.