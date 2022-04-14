В Италии предложили платить за отказ от аборта

На севере Италии предложили платить четыре тысячи евро за отказ от аборта

Член совета области Пьемонт на севере Италии Маурицио Марроне внес предложение о денежной компенсации в размере четырех тысяч евро за отказ женщин от аборта, сообщает Daily Mail.

Марроне, член правой партии «Братья Италии», занимающий пост советника по социальной политике, предложил выделить 400 тысяч евро на эти цели. «В Пьемонте родится еще 100 детей. Это будут дети, которые иначе не появились бы на свет из-за экономических трудностей своих матерей», — аргументировал свою инициативу политик.

Среди членов совета нашлись противники идеи платить за отказ от аборта. Сара Дисабато назвала инициативу «существенным подарком для пропаганды противников абортов, который замаскирован под помощь женщинам». Представители феминистической организации Non Una di Meno также обвинили Марроне в использовании женщин в убогих «целях заработать политические очки».

Ранее мэр Лондона Садик Хан предложил ввести плату за езду на машине ради уменьшения выбросов углекислого газа и улучшения качества воздуха. Он считает загрязнение воздуха проблемой социальной справедливости. Эко-активисты поддержали планы мэра, а любители автомобилей раскритиковали. Глава дорожной политики в Royal Automobile Club (RAC) Николас Лайес считает, что предложение мэра может обернуться крупными финансовыми проблемами для лондонцев с машинами и «наказанием» для тех, кто не может позволить себе электрокар.