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Лавров рассказал о похороненных обязательствах Запада

Лавров заявил, что Запад похоронил свои обязательства по свободному доступу к информации

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Западные страны похоронили обязательства по свободному доступу к информации после того, как Россия стала опираться на свои национальные интересы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Как только Россия стала высказывать свои оценки, стала опираться на свои подлинные, законные, национальные интересы, все обязательства Запада (...) о необходимости обеспечить свободный доступ к информации были забыты и похоронены», — сказал министр.

Лавров обвинил западные страны в «тотальной нетерпимости к альтернативным точкам зрения». «Под каток западных репрессий попадают и отдельные пользователи соцсетей, и крупные СМИ со всей своей создававшейся годами инфраструктурой распространения новостей и оценок», — заключил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия продолжит использование западных информационных платформ, таких как YouTube, но в первую очередь власти будет полагаться на поддержку и разработку отечественных аналогов. Министр уточнил, что МИД будет активно поддерживать отечественную социальную сеть «Одноклассники» и видеохостинг Rutube.

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Виктория Кондратьева
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