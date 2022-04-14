Россия утвердит перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг России утвердит перечень товаров для параллельного импорта в ближайшее время

Минпромторг России утвердит перечень товаров для параллельного импорта в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В настоящий момент идет сбор предложений по включению в список от федеральных органов исполнительной власти. «Предполагается, что помимо указания кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), в перечень будут включены также и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности. Приказ будет утвержден в ближайшее время», - отметили в Минпромторге.

При этом в министерстве подчеркнули, что один из принципов, по которым товары будут включаться в перечень - прекращение поставок на российский рынок.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Отмечалось, что их перечень определит Минпромторг.

Тогда в министерстве поясняли, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.