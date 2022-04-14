Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия утвердит перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг России утвердит перечень товаров для параллельного импорта в ближайшее время

Минпромторг России утвердит перечень товаров для параллельного импорта в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В настоящий момент идет сбор предложений по включению в список от федеральных органов исполнительной власти. «Предполагается, что помимо указания кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), в перечень будут включены также и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности. Приказ будет утвержден в ближайшее время», - отметили в Минпромторге.

При этом в министерстве подчеркнули, что один из принципов, по которым товары будут включаться в перечень - прекращение поставок на российский рынок.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Отмечалось, что их перечень определит Минпромторг.
Тогда в министерстве поясняли, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

Обсудить
Последние новости
США рассказали об антироссийской риторике Байдена
Аналитик оценил возможность возвращения курса доллара к 90 рублям
В Германии прокомментировали нежелание Украины принимать Штайнмайера
Еврокомиссия заявила о нарушении санкций ЕС из-за оплаты газа в рублях
Диетолог назвала продукты для поддержания работоспособности
В Совфеде ответили на вопрос об ответственности за использование VPN
Крупные нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти в мае
Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби ради Украины
На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар
Женщина предложила мужу завести любовницу и пожалела об этом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.