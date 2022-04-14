Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетологи назвали проблемы со здоровьем из-за злоупотребления ананасами

ETNT: злоупотребление ананасами может привести к диарее, кровотечению и крапивнице

Фото: Any Lane / Pexels

Врачи-диетологи Джонатан Вальдес и Кери Ганс озвучили проблемы со здоровьем, к которым может привести чрезмерная любовь к ананасам. Их слова передает издание Eat This, Not That! (ETNT)

В качестве основных побочных эффектов от злоупотребления ананасами врач-диетолог Кери Ганс назвала сильный зуд, крапивницу и отек из-за сильной аллергической реакции на витамин С и другие микронутриенты в составе этих плодов.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

В свою очередь, доктор медицинских наук Джонатан Вальдес заявил, что содержащийся в ананасах фермент бромелайн может вызвать диарею и рвоту. Он объяснил это индивидуальной непереносимостью данного вещества. Этот же фермент, по словам специалиста, при злоупотреблении ананасами вызывает образование язвочек в уголках рта и болезненные ощущения на губах и языке. Кроме того, Вальдес отметил, что бромелайн действует как антикоагулянт, то есть предотвращает свертываемость крови, из-за чего повышается риск кровотечений.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала россиянам, какая еда поможет сохранить бодрость без кофе. Она рекомендовала заменить кофе чашкой чая, а также включить в свой рацион богатые железом, йодом и магнием продукты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией
В России прокомментировали расследование об использовании химоружия на Украине
Спецоперацию России на Украине назвали сдерживающим экспансию НАТО фактором
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
В Москве арестовали сооснователя крупнейшего онлайн-магазина наркотиков
Европейские страны решили принять поэтапный запрет на российскую нефть
В США допустили выкуп российскими авиакомпаниями арендованных у Европы самолетов
Помощник президента России объяснил перевод оплаты за газ в рубли
США захотели отправить Киеву требующие обучения вооружения
США заявили о помощи по расследованию событий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.