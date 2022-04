Диетологи назвали проблемы со здоровьем из-за злоупотребления ананасами

ETNT: злоупотребление ананасами может привести к диарее, кровотечению и крапивнице

Фото: Any Lane / Pexels

Врачи-диетологи Джонатан Вальдес и Кери Ганс озвучили проблемы со здоровьем, к которым может привести чрезмерная любовь к ананасам. Их слова передает издание Eat This, Not That! (ETNT)

В качестве основных побочных эффектов от злоупотребления ананасами врач-диетолог Кери Ганс назвала сильный зуд, крапивницу и отек из-за сильной аллергической реакции на витамин С и другие микронутриенты в составе этих плодов.

В свою очередь, доктор медицинских наук Джонатан Вальдес заявил, что содержащийся в ананасах фермент бромелайн может вызвать диарею и рвоту. Он объяснил это индивидуальной непереносимостью данного вещества. Этот же фермент, по словам специалиста, при злоупотреблении ананасами вызывает образование язвочек в уголках рта и болезненные ощущения на губах и языке. Кроме того, Вальдес отметил, что бромелайн действует как антикоагулянт, то есть предотвращает свертываемость крови, из-за чего повышается риск кровотечений.

