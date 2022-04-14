Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 7-й матч
Аталанта
Сегодня
19:45 (Мск)
РБ Лейпциг
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
19:45 (Мск)
Лестер Сити
Лига конференций|1/4 финала. 2-й матч
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Рейнджерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Брага
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Спорт

Вяльбе ответила противникам ее переизбрания в совет FIS

Вяльбе отказалась обсуждать свое переизбрание в совет FIS с противниками ее кандидатуры

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила противникам ее кандидатуры для переизбрания в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ее цитирует РБК.

Вяльбе заявила, что уже подала необходимые документы. «А остальное обсуждение в комментариях не нуждается», — добавила она.

Ранее президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми высказался о возможном переизбрании Вяльбе в совет FIS. «В этом вопросе нет ничего неясного. Мы решительно осуждаем ее кандидатуру, и я не собираюсь избирать ее в состав правления», — заявил он. Хаапасалми подчеркнул, что выступает против переизбрания россиянки из-за ситуации на Украине.

Новый состав совета FIS будет избран на генеральной ассамблее федерации, которая пройдет 26 мая в Милане. Вяльбе вошла в состав органа летом прошлого года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Вертолеты ВСУ нанесли шесть авиаударов по поселку в Брянской области
Киркоров рассказал о состоянии госпитализированного в подмосковную клинику отца
Бывший премьер Украины высказался о будущем арестованного Медведчука
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней девушкой
Вяльбе ответила противникам ее переизбрания в совет FIS
Стало известно о состоянии найденного в мусоропроводе младенца
Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара
Способность Северной Кореи нанести ядерный удар по США посчитали недоказанной
Диетолог предупредила о бесполезности хлеба из рафинированной муки
Мэр Таллина осудил вандализм в отношении местного православного собора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.