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Кремль ответил на вопрос об участии Путина в «Бессмертном полку»

Песков заявил, что президент Путин пока ничего не говорил об участии в «Бессмертном полку»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли принимать участие в акции «Бессмертный полк» в этом году. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что не может ничего сказать по этому поводу, так как об офлайн-формате акции было объявлено только в четверг, 14 апреля.

Ранее стало известно, что «Бессмертный полк» в 2022 году пройдет очно. Организаторы акции решили провести ее в виде традиционного шествия по центральным улицах российских городов, которое состоится 9 мая.

В минувшем году акцию «Бессмертный полк» не смогли провести в офлайне из-за действующих в стране эпидемиологических ограничений. Она прошла только в интернете.

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Юлия Ямпольская
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