В Пентагоне рассказали о попытке связаться с Шойгу

Кирби заявил, что глава Пентагона Остин менее недели назад пытался связаться с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин менее недели назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно, рассказал в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», — заявил Кирби.

7 апреля глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что его российский коллега Сергей Шойгу с февраля не выходит на связь с ним. «Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — рассказал Остин на слушаниях в Сенате США.

9 апреля Джон Кирби заявил, что Пентагон стремится избежать дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном в военной сфере. По его словам, США учитывают при поддержке Украины тот факт, что Россия является ядерной державой. Он раскритиковал заявления членов Конгресса США, которые в последнее время призывают чуть ли не к прямому военному вмешательству Вашингтона на Украине.