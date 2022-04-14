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Спорт

Стерлинг раскритиковал главу UFC за поддержку Яна

Алджамейн Стерлинг обвинил главу UFC Дэйну Уайта в заинтересованности в победе Петра Яна
Алджамейн Стерлинг

Алджамейн Стерлинг. Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг раскритиковал главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта за поддержку россиянина Петра Яна. Его слова приводит BJ Penn.

«Дэйна всегда будет поливать грязью мое имя, это то, что он делает. Я думаю, он так высоко оценил Яна, он такой опасный парень, и когда грэпплер в моем лице его одолел, Уайт был шокирован», — объяснил американец. По его мнению, глава промоушена позволил эмоциям взять верх. Стерлинг заключил, что Уайт был очень заинтересован в победе Яна.

Ранее глава UFC заявил о судейской ошибке в поединке между Яном и Стерлингом. «Думаю, что судьи провалились, принимая решение», — сказал Уайт. Функционер подчеркнул, что, по его оценкам, счет должен быть 3-2 в пользу россиянина.

Поединок между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. После поединка Ян заявил, что его «обокрали», и потребовал реванша.

Дарья Коршунова
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