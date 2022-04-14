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«Талибан» призвал США перестать беспокоиться о правах человека в Афганистане

Талибы заявили, что после ухода США из Афганистана права человека в стране гарантированы

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Представитель «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид призвал США перестать беспокоиться о правах человека в Афганистане и указал, что после вывода американских войск «все законные права человека гарантированы», передает ТАСС.

«Отчет Госдепартамента США, в котором выражается обеспокоенность относительно прав человека в Афганистане, неверный. Права человека были потеряны в Афганистане, когда американские оккупанты и поддерживающие их убивали по 200 афганцев в сутки, бомбили их дома и преследовали женщин и детей», — заявил он, обвинив Вашингтон в заключении в тюрьмы до 15 тысяч человек по политическим мотивам.

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Талибы захватили Афганистан 15 августа 2021 года. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны.

В январе Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) получила заслуживающие доверия сообщения об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях в отношении сторонников бывшего режима, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом.

После прихода к власти радикальной группировки девочкам средних и старших классов было запрещено посещать школу, женщинам получать медицинские услуги без сопровождения родственника-мужчины, а также путешествовать наземным и воздушным транспортом. Также талибы запретили иностранные сериалы и музыку.

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Виктория Кондратьева
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