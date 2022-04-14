Заявление Трампа о «геноциде» на Украине объяснили

Политолог Дудаков назвал заявление Трампа о геноциде частью предвыборной кампании

Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он считает ситуацию на Украине геноцидом, является частью предвыборной кампании, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он объяснил, что Трамп подвергается серьезной критике из-за слишком компромиссного, как считают его оппоненты, отношения к России, потому такой шаг был необходим. Политолог также добавил, что спецоперация России только увеличивает шансы бывшего лидера страны снова занять президентское кресло.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал текущую ситуацию на Украине геноцидом. «То, что происходит на Украине, — это геноцид», — заявил Трамп. Он также добавил, что Россия не начала спецоперацию на Украине в ходе его президентского срока, так как благодаря его усилиям у США есть «самое мощное и боеспособное ядерное оружие в мире».

Шансы растут

«Предвыборная кампания Трампа, действительно, уже началась, хоть он и не объявлял об этом официально, — сказал Дудаков. — Он разъезжает по Америке, проводит многочисленные митинги, так что его возвращение в большую политику активно готовится и обязательно произойдет».

Политолог считает, что заявление экс-президента следует воспринимать в контексте того, что он регулярно подвергается серьезной критике из-за слишком мягкого отношения к России и компромиссной позиции относительно военных действий на территории Украины.

«Какое-то время Трамп не критиковал военные действия, говорил, что признание ЛНР и ДНР — блестящее решение, которое разрешит конфликт. Кроме того, он активно выступает против демократической партии, говоря о том, что текущие экономические проблемы США связаны не с Россией, а с политикой демократов. Более того, на митинге в Мичигане он вообще сказал, что главным врагом американского общества является не Россия, а собственное правительство», — напомнил политолог.

Он добавил, что комментарий Трампа, скорее всего, был ответом на некий прямой вопрос. Если бы ответ был другим, это стало бы еще одним аргументом для его оппонентов. Кроме того, таким заявлением Трамп еще и дал понять, что в эпоху его президентства не было конфликтов ни в Афганистане, ни на Украине.

«Текущая ситуация только повысит шансы Трампа на победу, — уверен Дудаков. — Кризиса такого масштаба мы не видели уже очень давно, а тут еще и Афганистан с Украиной. Все это усилило и так имевшиеся экономические проблемы, связанные с инфляцией и топливным кризисом. Рейтинги Байдена между тем продолжают падать, так что в этих условиях можно сказать, что вероятность победы Трампа только увеличивается, хоть выборы и будут только в 2024 году».

Политолог заметил, что многие хотели бы убрать Байдена уже сейчас, но, к сожалению, имеющиеся альтернативы могут оказаться даже хуже действующего президента.

«Всегда можно воспользоваться 25-й поправкой, которая позволяет кабинету министров посчитать своего лидера неспособным исполнять обязанности, направить письмо в конгресс и заменить его. Но в таком случае к власти придет вице-президент Камала Харрис, которая имеет еще более низкий рейтинг, чем даже у Байдена с его когнитивными проблемами. Она крайне неэффективна, потому выбирать сейчас просто не из кого», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

О том, что Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина на Украине геноцидом, сообщалось 13 апреля. Глава государства также отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений.