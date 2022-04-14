Колумнист предрек США истощение из-за попыток установить превосходство в мире

Колумнист Foreign Affairs Вертхейм: построение мировой гегемонии станет для США провалом

США необходимо как можно скорее отказаться от роли «защитника и опекуна» мира, так как это никак не отвечает интересам самих американцев, заявил колумнист Foreign Affairs Стивен Вертхейм (Stephen Wertheim).

По словам автора, происходящее на Украине соблазняет политиков в Вашингтоне продолжить несменяемый курс. Они хотят постоянно расширять влияние и увеличивать военные расходы. Несмотря на то, что с исчезновением СССР «угроза» для США ушла, на практике это дало тот же результат, считает Вертхейм. «Американские военные опекали "свободный мир", теперь они стали защитниками всего мира. Когда появлялись проблемы, сменявшие друг друга администрации обычно рассматривали их как причину для расширения влияния США», — отметил он.

За все эти годы Вашингтон стремился только усиливать превосходство, напомнил эксперт. По мнению колумниста, если продолжить такую политику, США ждут истощение и опасность.

Вертхейм осудил призывы к холодной войне против России и Китая. «Соединенные Штаты больше не в состоянии поддерживать глобальное военное господство на нынешнем уровне усилий и теперь должны вкладывать в них все больше ресурсов», — подчеркнул он. Специалист призвал Вашингтон реально оценивать свои возможности. Попытки установить мировую гегемонию и построить новый порядок грозят внутренними проблемами и провалом, предрек он.

Ранее издание The American Conservative также призвало Вашингтон сфокусироваться на решении внутренних кризисов.