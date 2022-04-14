Обстрелянное Украиной российское село усилили казаками

В обстрелянном ВСУ селе Безымено Белгородской области будут дежурить казаки

В подвергшемся обстрелу с украинской стороны селе Безымено Белгородской области будут круглосуточно дежурить дружинники, сотрудники полиции и казаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он высказал надежду на то, что покинувшие Безымено и Сподарюшино жители в ближайшем будущем смогут вернуться в поселение. В Спорадюшино ведутся следственные мероприятия. В Безымено приняты усиленные меры по поддержанию общественного порядка.

«В пункте временного размещения в Грайвороне сейчас не больше 10 человек, остальные разместились у родственников и знакомых», — добавил губернатор.

Село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области обстреляли в четверг, 14 апреля. В результате обстрела никто не пострадал, постройки также не были разрушены.

Ранее ФСБ сообщило об обстреле с украинской стороны пограничного пункта «Новые Юрковичи» в Брянской области. В ходе обстрела по пункту было выпущено да снаряда, повредившие машины беженцев.