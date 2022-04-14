В Китае заявили о противодействии ЦБ России «финансовому оружию» США

Научный сотрудник Вэньхун заявил, что ЦБ России противодействует «финансовому оружию» США

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун заявил, что действия Центробанка (ЦБ) России отражают недоверие к американскому доллару. Он заявил об этом в беседе с газетой Global Times, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты используют доллар не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие».

Москва активизировала усилия по дедолларизации после 2014 года, а к лету 2018-го избавилась от большей части долларовых бумаг, отметил эксперт. Также Вэньхун высказал мнение, что увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве «финансового оружия». Помимо этого, действия РФ отражают продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят уйти от доллара во взаиморасчетах.По его словам, еще до последних санкций Запада в отношении российской финансовой и банковской системы доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70 процентов.