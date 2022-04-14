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В Китае заявили о противодействии ЦБ России «финансовому оружию» США

Научный сотрудник Вэньхун заявил, что ЦБ России противодействует «финансовому оружию» США

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун заявил, что действия Центробанка (ЦБ) России отражают недоверие к американскому доллару. Он заявил об этом в беседе с газетой Global Times, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты используют доллар не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие».

Москва активизировала усилия по дедолларизации после 2014 года, а к лету 2018-го избавилась от большей части долларовых бумаг, отметил эксперт. Также Вэньхун высказал мнение, что увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве «финансового оружия». Помимо этого, действия РФ отражают продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят уйти от доллара во взаиморасчетах.По его словам, еще до последних санкций Запада в отношении российской финансовой и банковской системы доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70 процентов.

Марина Совина
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