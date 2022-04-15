Россиянам назвали смертельную дозу водки

Реаниматолог Мышков назвал смертельной дозой алкоголя три бутылки водки

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков озвучил россиянам смертельную разовую дозу алкоголя. В беседе с «Пятым каналом» медик отметил, что во всем нужно соблюдать меру, а в отношении алкогольных напитков тем более.

По словам Мышкова, человек может умереть, если за раз выпьет три бутылки водки, то есть 500-600 миллилитров чистого спирта. «Без вреда для здоровья можно употребить не более 100-150 миллилитров», — отметил врач, отметив, что от алкоголя лучше все же отказаться совсем.

Однако, подчеркивает он, названная доза подойдет только тем, кто часто пьет алкоголь. Неопытный в употреблении спиртных напитков человек может почувствовать дискомфорт даже после нескольких глотков, отмечает медик. «У тех, кто злоупотребляет, конечно, эта концентрация намного выше. Но последствия могут быть тоже критичными», — объяснил Мышков.

В беседе медик упомянул и про кофе. Если человек не страдает проблемами с сердцем и сосудами, то он, по мнению врача, может выпить в день пару чашек кофе с молоком.

Ранее кардиолог назвала алкоголь злейшим врагом людей с проблемами сердца. Также для сохранения здоровья врач рекомендовала отказаться от вредной пищи, соли и курения.