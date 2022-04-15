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Физическая активность оказалась способна влиять на депрессию

В Кембриджском университете выявили связь между занятием спортом и депрессией

Фото: Shutterstock

Исследователи из Школы клинической медицины Кембриджского университета в Англии выявили связь между физической активностью и депрессивным расстройством. Оказалось, что занятия спортом способны влиять на течение и развитие депрессии. Выводы работы описаны в JAMA Psychiatry.

В ходе работы ученые проанализировали 15 исследований с данными о физических упражнениях и депрессивных расстройствах у 191 тысячи испытуемых. Выяснилось, что почти 12 процентов случаев депрессии можно было бы предотвратить с помощью занятий спортом.

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Люди, которые занимались быстрой ходьбой хотя бы 2,5 часа в неделю, имели меньше шансов заболеть депрессивным расстройством, чем те, кто вообще не занимался никакими упражнениями. Кроме того, те испытуемые, которые выполняли хотя бы половину рекомендуемого количества физической активности, имели на 18 процентов более низкий риск депрессии. У тех, кто выполнял все рекомендации, риск развития депрессии был на 25 процентов ниже.

В апреле 2022 года специалисты из Университета Северной Каролины в Гринсборо (США) обнаружили, что физическая активность снижает риск развития некоторых осложнений рака на 60 процентов.

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Елена Апазиди
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