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«Роскосмос» запустит «Донбасс» к МКС

Рогозин подддержал запуск космического корабля «Донбасс» к МКС

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поддержал идею назвать «Донбассом» следующий космический корабль «Прогресс МС», который планируется запустить к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

«Мне кажется, идея хорошая. Она не моя. <…> Поддержу», — сказал глава госкорпорации в ходе посещения Государственного музея истории космонавтики имени Константина Циолковского в Калуге.

Согласно РИА Новости, гендиректор заявил, что для пропаганды своих идей следует активнее использовать «внимание, которое приковано к космическим пускам».

В апреле Рогозин в программе «Линия генерального» допустил отделение российского сегмента от МКС.

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В том же месяце глава госкорпорации заявил, что «Роскосмос» в ближайшее время доведет до российских властей предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, Евросоюзом и Японией по МКС.

Всего в 2022 году к МКС должны быть отправлены три космических корабля «Прогресс МС»: первый, «Прогресс МС-19», пристыковался к станции в феврале, второй, «Прогресс МС-20», должен стартовать к МКС в июне, третий, «Прогресс МС-21» — в октябре.

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Иван Потапов
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