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Эквадорец предстанет перед судом за контрабанду в Россию кокаина

В Санкт-Петербурге гражданин Эквадора предстанет перед судом за контрабанду кокаина в РФ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге гражданин Эквадора Ксавьер Кортеса Киньонес предстанет перед судом за контрабанду кокаина. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, в 2018 году Кортес и его соотечественник Фернандо Альфонсо Санчес Монтойя, действуя в составе преступной группировки, доставили в Россию свыше семи килограмм наркотиков, которые были спрятаны в контейнере на рефрижераторном судне, следовавшем из Южной Америки в Санкт-Петербург.

В России их ждали выступившие в роли оптовых покупателей полицейские. В 2020 году сообщник Кортеса Санчес Монтойя получил 14 лет колонии строгого режима. Уголовное дело Кортеса направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

21 мая сообщалось, что полиция Эквадора обнаружила 805 брикетов кокаина в грузе бананов, которые предназначались к отправке в Россию и Бельгию.

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Владимир Седов
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