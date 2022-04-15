Эквадорец предстанет перед судом за контрабанду в Россию кокаина

В Санкт-Петербурге гражданин Эквадора предстанет перед судом за контрабанду кокаина в РФ

В Санкт-Петербурге гражданин Эквадора Ксавьер Кортеса Киньонес предстанет перед судом за контрабанду кокаина. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, в 2018 году Кортес и его соотечественник Фернандо Альфонсо Санчес Монтойя, действуя в составе преступной группировки, доставили в Россию свыше семи килограмм наркотиков, которые были спрятаны в контейнере на рефрижераторном судне, следовавшем из Южной Америки в Санкт-Петербург.

В России их ждали выступившие в роли оптовых покупателей полицейские. В 2020 году сообщник Кортеса Санчес Монтойя получил 14 лет колонии строгого режима. Уголовное дело Кортеса направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

21 мая сообщалось, что полиция Эквадора обнаружила 805 брикетов кокаина в грузе бананов, которые предназначались к отправке в Россию и Бельгию.