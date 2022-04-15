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Описана дальнейшая судьба крейсера «Москва»

Историк флота Жаворонков не исключил подъем затонувшего крейсера «Москва»

Фото: пресс-служба Черноморского флота / ТАСС

Если ракетный крейсер «Москва» затонул, значит, вероятно, он получил серьезные повреждения, предположил в разговоре с «Лентой.ру» историк флота, главный редактор портала «Новости машиностроения» Дмитрий Жаворонков. Он описал возможные варианты дальнейшей судьбы корабля.

Что будет с «Москвой»

По словам Жаворонкова, корабль могут поднять и утилизировать или поднять и восстановить. Последнее маловероятно. Кроме того, возможен вариант, при котором «Москва» останется под водой.

«Это возможно, если не будет препятствием судоходству. Тогда водолазы вытащат с корабля все необходимое: документацию, вооружение и другие специальные технические средства. Либо все это уничтожат под водой, как был уничтожен первый отсек атомного подводного крейсера "Курск"», — объяснил специалист.

Историк выразил сомнения по поводу возможного восстановления крейсера, так как при сильном и длительном пожаре имеется риск нарушения конструктива корпуса. «Из какой бы хорошей и прочной строительной стали ни был сделан корпус корабля, в таком случае его может повести, то есть могут измениться параметры корпуса, и, соответственно, он утратит свои геометрические характеристики. Это значит, что ухудшится, изменится гидродинамика, что повлияет на параметры движения объекта в воде, то есть на скорость, на остойчивость», — заметил он.

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Модернизация «Москвы»

Поскольку «Москва» создавалась еще в 1970-е годы, а техника, авиация, противокорабельные средства, ПВО и другие системы значительно шагнули вперед, корабль, как и другие два крейсера проекта 1164 «Атлант», нуждался в модернизации, отметил Жаворонков. Полностью модернизировать успели только крейсер «Маршал Устинов», а «Москва» успешно прошла ремонт с восстановлением технической готовности.

Историк также отметил, что средний возраст кораблей российского флота, особенно боевых надводных кораблей I, II и III ранга, достаточно большой. По его словам, флот обновляется, но средний возраст российских надводных кораблей значительно больше, чем у американских или у китайских ВМС. Этот показатель нужно планомерно улучшать, развивая кораблестроение и строя корабли большими сериями, считает он.

«Крейсеры достались нам от ракетно-ядерного флота СССР, творцами которого были адмирал [Сергей] Горшков и маршал [Дмитрий] Устинов, то есть флота, созданного для задач в рамках холодной войны», — отметил собеседник издания.

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Основные вопросы модернизации, необходимые «Москве», по его словам, могли касаться таких моментов, как совершенствование зенитно-ракетных комплексов и противовоздушной обороны крейсера, а также систем противопожарной безопасности.

«Если говорить о дальнейшей судьбе "Варяга", то речь может идти либо о модернизации по образцу "Маршала Устинова", либо о списании через 5-7 лет как устаревшей боевой единицы. "Модернизационные" деньги можно было бы вложить в постройку фрегатов нашего великолепного проекта 22350 или 22350М», — обратил внимание Жаворонков. Принимать решение в любом случае будет главнокомандующий ВМФ, резюмировал он.

14 апреля стало известно о пожаре на крейсере «Москва». В Минобороны рассказали, что судно получило серьезные повреждения в результате детонации боеприпасов. Позже в ведомстве сообщили, что пострадавший при пожаре крейсер «Москва» затонул при буксировке во время шторма.

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Екатерина Смирная
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