На Украине допустили обмен Медведчука до суда

Офис генпрокурора Украины планирует потребовать реального ареста для Медведчука

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора планирует потребовать реального ареста для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

Формально в отношении Медведчука продолжает действовать прежняя мера пресечения — домашний арест, но в Офисе генпрокурора намерены изменить ее на арест без залога.

Также Венедиктова допустила возможность обмена политика до суда.

Об аресте Медведчука стало известно 12 апреля, после того, как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото оппозиционера в наручниках. Позже глава государства предложил обменять его на украинских военнопленных, однако в министерстве внутренних дел страны эту идею не поддержали, подчеркнув, что сначала необходимо судить его и получить от него все необходимые показания.

Такой подход раскритиковали в России: официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила его с практикой британских властей. «Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — написала она в соцсетях.

