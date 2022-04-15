Олейник раскрыл отношение UFC к выходу россиян на бои с триколором
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник раскрыл позицию руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) относительно выхода спортсменов на поединки с триколором. Его слова привел Metaratings.
44-летний тяжеловес опроверг слухи о запрете государственной символики на турнирах UFC. «Российский флаг не относится к запрещенным вещам для показа. Можно спокойно с ним выходить на поединки», — отметил он.
10 апреля Олейник одержал победу над американцем Джаредом Вандерой на турнире UFC 273, который состоялся в Джексонвилле. Ветеран UFC выиграл 60-й бой в карьере при 16 поражениях и одной ничьей.
UFC не стал применять санкции в отношении бойцов из России. Глава промоушена Дэйна Уайт заверил, что организация намерена обеспечить проведение поединков с участием российских бойцов. Несмотря на политическую обстановку, российский тяжеловес Александр Волков выступил в главном поединке турнира UFC в Лондоне 19 марта.