Олейник раскрыл отношение UFC к выходу россиян на бои с триколором

Боец Алексей Олейник заявил, что UFC не запрещал выходить на поединки под флагом России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник раскрыл позицию руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) относительно выхода спортсменов на поединки с триколором. Его слова привел Metaratings.

44-летний тяжеловес опроверг слухи о запрете государственной символики на турнирах UFC. «Российский флаг не относится к запрещенным вещам для показа. Можно спокойно с ним выходить на поединки», — отметил он.

10 апреля Олейник одержал победу над американцем Джаредом Вандерой на турнире UFC 273, который состоялся в Джексонвилле. Ветеран UFC выиграл 60-й бой в карьере при 16 поражениях и одной ничьей.

UFC не стал применять санкции в отношении бойцов из России. Глава промоушена Дэйна Уайт заверил, что организация намерена обеспечить проведение поединков с участием российских бойцов. Несмотря на политическую обстановку, российский тяжеловес Александр Волков выступил в главном поединке турнира UFC в Лондоне 19 марта.