Собянин занял последнее место по доходу среди руководства мэрии Москвы

Мэр Москвы Собянин занял последнее место по доходу за 2021 год среди руководства мэрии

Мэр Москвы Сергей Собянин занял последнее место по доходу за 2021 год среди руководства мэрии. Об этом сообщается в декларации, опубликованной на его сайте.

Из публикации следует, что доход Собянина за год упал на 26,6 тысячи рублей и составил 8,22 миллиона. Больше всех заработал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов (почти 128,4 млн рублей), на втором месте — начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков (почти 64 млн), а на третьем — вице-мэр по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко (50,5 млн).

Ранее доход за 2021 год задекларировала глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Он составил 38,9 миллиона рублей. Согласно декларации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в 2021 году он заработал 14,5 миллиона рублей. Доходы президента России Владимира Путина за прошлый год составили 10,2 миллиона рублей. В собственности он указал квартиру в 77 квадратных метров, 18-метровый гараж, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».