Собянин занял последнее место по доходу среди руководства мэрии Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин занял последнее место по доходу за 2021 год среди руководства мэрии. Об этом сообщается в декларации, опубликованной на его сайте.
Из публикации следует, что доход Собянина за год упал на 26,6 тысячи рублей и составил 8,22 миллиона. Больше всех заработал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов (почти 128,4 млн рублей), на втором месте — начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков (почти 64 млн), а на третьем — вице-мэр по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко (50,5 млн).
Ранее доход за 2021 год задекларировала глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Он составил 38,9 миллиона рублей. Согласно декларации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в 2021 году он заработал 14,5 миллиона рублей. Доходы президента России Владимира Путина за прошлый год составили 10,2 миллиона рублей. В собственности он указал квартиру в 77 квадратных метров, 18-метровый гараж, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».