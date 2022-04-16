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Россиянам назвали способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

Эксперт по инфобезопасности Кашкин: скрытую камеру можно обнаружить с помощью смартфона

Фото: Pixabay

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал россиянам способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона. Его слова передает агентство «Прайм».

Эксперт заявил, что найти скрытую камеру может помочь фонарик. «Самый элементарный способ: включить фонарик на вашем гаджете в тёмном помещении. Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря», — заявил он. Кашкин пояснил, что иногда на дешёвых моделях следящих устройств имеются светодиоды, которые тоже будут хорошо заметны в темноте.

По словам специалиста, есть и другой вариант, более технологичный — можно загрузить на смартфон специальную программу для обнаружения источника Wi-Fi-сигнала. Так, если камеру настраивал новичок, ее Wi-Fi-сеть, передающую файлы на сервер хранения, можно даже обнаружить среди доступных сетей. В этом случае в ее названии будут использоваться цифры 720 и 1080 — это пиксельное разрешение, которое присутствует в «заводской настройке» устройства.

Ранее сообщалось, что сотрудники службы безопасности обнаружили скрытые камеры, размещенные в женском туалете в здании посольства Австралии в Бангкоке. О наличии камер стало известно после того, как одна из сотрудниц нашла на полу туалета карту памяти для видеокамеры. Пока правоохранители затрудняются уточнить, как долго за женщинами следили.

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Марина Совина
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