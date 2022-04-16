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В ДНР рассказали о подземном городе под «Азовсталью»

Представитель ДНР Гагин заявил о подземном городе под «Азовсталью», затрудняющем штурм

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под заводом «Азовсталь» в Мариуполе есть подземный город, который затрудняет его штурм. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что «Азовсталь» является огромным сооружением, большим заводом советской постройки, площадь которого можно соизмерять еще с одним Мариуполем, со своими коммуникациями и дорогами. Гагин отметил, что объект строился во времена СССР с учетом вероятности бомбежки, блокады и даже ядерного удара.

Сейчас, пояснил представитель ДНР, завод охраняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом и парком бронетехники.

Операция идет достаточно медленно, на первый взгляд, но, с другой стороны, надо понимать, что мы не можем рисковать живой силой, людьми. Поэтому постоянно идут артиллерийские дуэли на территории самого предприятия

Ян Гагин советник главы правительства ДНР

Основное место сопротивления ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков указал, что промышленная зона «Азовстали» осталась основным местом сопротивления войск ВСУ в Мариуполе. Еще один объект — металлургический комбинат имени Ильича — был полностью зачищен от военнослужащих ВСУ и националистов.

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Ранее стало известно, что на заводе находятся иностранные наемники. Об этом сообщил пленный украинский солдат. По его словам, на предприятии находятся человек 200-300 иностранцев, а также 1500-2000 бойцов полка «Азов». Солдат уточнил, что не знает, из какой страны прибыли наемники.

Работа чеченского спецназа

К украинским бойцам, которые «отсиживаются в подвалах и тоннелях» завода, лично обратился Рамзан Кадыров. Он призвал их «подумать о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов» и обратил внимание на то, что российские военные обращаются с пленными по-человечески. Глава Чечни уточнил, что на заводе в настоящее время находится около двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. «Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой», — заявил он.

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Также Кадыров показал зачистку подвалов «Азовстали» чеченским спецназом. На видео бойцы бросают гранаты и обстреливают из автоматов подвал, где противник оборудовал небольшой штаб со складом. «Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений», — отметил он. При этом засевшим на заводе бойцам ВСУ и наемникам предлагают сдаваться, гарантируя им жизнь.

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Марина Совина
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