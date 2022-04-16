Минобороны Турции оценило обстановку в проливах в связи с дрейфующими минами

Минобороны Турции сообщило об отсутствии проблем из-за дрейфующих мин в Черном море

Минобороны Турции оценило обстановку в проливах из-за дрейфующих мин в Черном море. По словам министра национальной обороны Хулуси Акара, проблем в связи с этим нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

Акар отметил, что турецкие ведомства приняли все необходимые меры в отношении дрейфующих мин, чтобы сохранить стабильность в регионе. По его словам, для этого были применены корабли для поиска мин, самолеты морского патрулирования, беспилотники, вертолеты и другие средства.

«На данный момент можно смело сказать, что в наших проливах, в морском движении нет проблем. Существуют различные утверждения о том, откуда взялись эти мины. Мы внимательно изучаем вопрос, оценивая все возможности, и внимательно следим за развитием событий», — сообщил он.

31 марта в Минобороны России подсчитали, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50. Позднее из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями порядка у 10 мин.

Турция уже обнаружила две из таких мин в проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией. Еще одна мина была найдена экипажем румынского рыболовного судна. Турецкий адмирал Яйджи назвал ситуацию с дрейфующими минами военным преступлением Украины.