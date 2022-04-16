Рогозин раскрыл масштабы производства «Ангары»
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» раскрыл масштабы производства ракет семейства «Ангара» в омском производственном объединении (ПО) «Полет». Об этом сообщает ТАСС.
«На сегодняшний момент мы имеем возможность на нашей омской сибирской площадке производить не менее четырех тяжелых ракет "Ангара" и не менее двух легких. А через год будем производить восемь тяжелых ракет "Ангара" и две легкие, что полностью закрывает все потребности любого заказчика, будь то "Роскосмос" или министерство обороны», — сказал руководитель.
Менеджер напомнил, что собранные в «Полете» универсальные ракетные модули (УРМ) уже запускались в составе тяжелой ракеты «Ангара» с Плесецка.
Также в эфире телеканала «Россия 24» Рогозин заявил, что отсутствие аварий при пусках российских ракет на протяжении последних трех с половиной лет объясняется уважением к работникам «Роскосмоса».
В апреле глава госкорпорации допустил создание средней ракеты «Ангара-А3».