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Рогозин раскрыл масштабы производства «Ангары»

Рогозин раскрыл масштабы производства ракет семейства «Ангара» в «Полете»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» раскрыл масштабы производства ракет семейства «Ангара» в омском производственном объединении (ПО) «Полет». Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний момент мы имеем возможность на нашей омской сибирской площадке производить не менее четырех тяжелых ракет "Ангара" и не менее двух легких. А через год будем производить восемь тяжелых ракет "Ангара" и две легкие, что полностью закрывает все потребности любого заказчика, будь то "Роскосмос" или министерство обороны», — сказал руководитель.

Менеджер напомнил, что собранные в «Полете» универсальные ракетные модули (УРМ) уже запускались в составе тяжелой ракеты «Ангара» с Плесецка.

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Также в эфире телеканала «Россия 24» Рогозин заявил, что отсутствие аварий при пусках российских ракет на протяжении последних трех с половиной лет объясняется уважением к работникам «Роскосмоса».

В апреле глава госкорпорации допустил создание средней ракеты «Ангара-А3».

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Иван Потапов
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