В России создали отечественный магазин мобильных приложений

IXBT: в России создали отечественный магазин приложений под названием RuMarket

В России создали отечественный магазин приложений RuMarket. Об этом сообщает IXBT.

В первом релизе каталога около 20 приложений, в том числе мобильные приложения некоторых банков, попавших под санкции и чьи приложения были удалены из Google Play. Инвесторами стали генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский и группа «частных IT-инвесторов».

Ожидается, что инвестиции в проект составят около 100 миллионов рублей до полной окупаемости, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта. Первая версия RuMarket будет бесплатна как для пользователей, так и для разработчиков. В следующих релизах планируется расширение функциональности — монетизация, система рейтингов. Все приложения будут проходить модерацию и проверяться системой на вирусы.

8 апреля стало известно, что правительство России выбирает главного разработчика замены магазинам приложений Google Play и App Store. Претендентов на создание отечественного маркетплейса назвал «Коммерсантъ». По данным газеты, за разработку аналога Google Play и App Store в России конкурируют три компании: Сбер, «Яндекс» и VK. Отмечается, что последняя собирается в мае этого года представить свою платформу для разработчиков приложений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сервисы Google Play и App Store могут ограничить доступ к скачиванию приложений в стране. В связи с этим он призвал IT-специалистов начать работать над созданием отечественной замены зарубежных маркетплейсов.