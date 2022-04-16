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Тарасова прокомментировала возможное лишение России права на проведение турниров

Татьяна Тарасова заявила, что Россия пострадает в случае отмены этапа Гран-при в 2022 году

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное лишение России права на проведение международных турниров. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Были ли ожидания, что последует такое решение? Нет, я ничего не ждала», — поделилась она. Специалист заявила, что Россия пострадает в случае отмены этапа Гран-при в 2022 году.

15 апреля «Матч ТВ» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) временно лишит Россию и Белоруссию права проведения международных соревнований. По информации источника, санкции будут введены в случае одобрения от иностранных национальных федераций. Кроме того, представителям России и Белоруссии хотят запретить выдвигать свои кандидатуры на должности в ISU. Вопросы будут обсуждаться на заседании совета международной федерации 24 апреля.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира-2022.

Дарья Коршунова
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