Харитонов обвинил Яна в отсутствии уважения к старшим

Сергей Харитонов обвинил Петра Яна в отсутствии уважения к старшим

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов раскритиковал соотечественника Петра Яна, резко отреагировавшего на его критику. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен обвинил коллегу в отсутствии уважения к старшим. «Люди не служат в армии, делают, что хотят. Это пагубно влияет на нашу молодежь. Повторю, люди, которые под стол пешком ходили, когда я выступал, ведут себя неправильно», — рассказал Харитонов.

Спортсмен посоветовал Яну меньше разговаривать и больше тренироваться 10 апреля после поражения россиянина в бою с Алджамейном Стерлингом. «Старый, ну ты-то куда? Тебе же говорили больше в общество не вылазить», — ответил Харитонову боец.

Поединок между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что его обокрали.