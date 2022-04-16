Экономист объяснил россиянам новые правила покупки валюты
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган объяснил россиянам новые правила покупки валюты. Его слова передает агентство «Прайм».
Как пояснил экономист, де-факто запрета на покупку валюты, которая находится на валютном счету, не было. При этом с 11 апреля граждане могут снимать со вкладов и депозитов не только доллары, но и евро. Однако речь идет о сумме, которая не превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте.
Если же речь идет о снятии наличных, но вклада или депозита не было, то ситуация отличается. Так, с 18 апреля россияне могут получить наличную валюту, если другие лица продали ее в банк после 9 апреля этого года, пояснил Коган.
По оценкам Центробанка, за март россияне забрали из банков валюту на сумму около 10 миллиардов долларов. Тенденция зафиксирована на фоне ограничений на операции с иностранной валютой, которые вводил регулятор.