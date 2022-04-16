Волков нанял нового тренера после поражения в UFC

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о новом тренере

В команде российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова появился новый тренер. Об этом тяжеловес сообщил в беседе с «Матч ТВ».

33-летний Волков нанял специалиста после поражения от Тома Аспиналла на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Чемпион мира по карате Максим Дедик поможет россиянину в подготовке к следующему поединку. По мнению Волкова, это позволит раскрыть его сильные стороны.

Следующим оппонентом Волкова в UFC станет Жаирзиньо Розенстрайк. Их бой возглавит турнир UFC 4 июня.

Волков уступил Аспиналлу в главном поединке турнира UFC в Лондоне. Поражение от англичанина стало десятым в карьере россиянина. Всего на счету Волкова 34 победы. Он известен по выступлениям в Bellator и M-1. В обеих организациях россиянин становился чемпионом.