Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
2:0
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Специя
1:3
Завершен
Интер М
Италия - Серия А|33-й тур
Милан
2:0
Завершен
Дженоа
Италия - Серия А|33-й тур
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Спорт

Волков нанял нового тренера после поражения в UFC

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о новом тренере

Фото: Per Haljestam / Reuters

В команде российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова появился новый тренер. Об этом тяжеловес сообщил в беседе с «Матч ТВ».

33-летний Волков нанял специалиста после поражения от Тома Аспиналла на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Чемпион мира по карате Максим Дедик поможет россиянину в подготовке к следующему поединку. По мнению Волкова, это позволит раскрыть его сильные стороны.

Следующим оппонентом Волкова в UFC станет Жаирзиньо Розенстрайк. Их бой возглавит турнир UFC 4 июня.

Волков уступил Аспиналлу в главном поединке турнира UFC в Лондоне. Поражение от англичанина стало десятым в карьере россиянина. Всего на счету Волкова 34 победы. Он известен по выступлениям в Bellator и M-1. В обеих организациях россиянин становился чемпионом.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Белоруссия запретила въезд зарегистрированного в ЕС автотранспорта
Названы самые необычные забытые москвичами в каршеринге вещи
На Волге перевернулся катер с ребенком
Регионам выделят 439 миллионов рублей за размещение беженцев
Москвичам объяснили отличия современного хлеба от советских батонов
Автоэксперт сравнил эффективность способов защитить автомобиль от угона
Врач назвал действенное средство от похмелья
ГИБДД прекратит штрафовать за мелкие нарушения правил
В России создали отечественный магазин мобильных приложений
Россиянам раскрыли стоимость домов у границы с Финляндией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.