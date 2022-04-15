Волков получил нового соперника в UFC

Российский боец UFC Александр Волков проведет поединок с Жаирзиньо Розенстрайком

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков получил нового соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

33-летний тяжеловес проведет поединок против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Бой пройдет 4 июня, однако место проведения турнира пока не анонсировано. Противостояние Волкова и Розенстрайка планируется сделать пятираундовым.

Розенстрайк должен был провести поединок против Марчина Тыбуры. Однако польский боец снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

19 марта Волков уступил в главном бою турнира UFC в Лондоне. Соперником россиянина стал местный боец Том Аспиналл.

