Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
2:0
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Специя
1:3
Завершен
Интер М
Италия - Серия А|33-й тур
Милан
1:0
2-й тайм
live
Дженоа
Италия - Серия А|33-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Спорт

Волков получил нового соперника в UFC

Российский боец UFC Александр Волков проведет поединок с Жаирзиньо Розенстрайком

Фото: Per Haljestam / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков получил нового соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

33-летний тяжеловес проведет поединок против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Бой пройдет 4 июня, однако место проведения турнира пока не анонсировано. Противостояние Волкова и Розенстрайка планируется сделать пятираундовым.

Розенстрайк должен был провести поединок против Марчина Тыбуры. Однако польский боец снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

19 марта Волков уступил в главном бою турнира UFC в Лондоне. Соперником россиянина стал местный боец Том Аспиналл.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минюст России пополнил реестр иноагентов
Зеленский раскрыл потери ВСУ за время спецоперации России
Следователи проверят информацию о подготовке Украиной провокации в Лозовой
Названы самые дешевые направления для майских путешествий
Киркоров высказался в поддержку Медведчука
Байден отчитался о доходах своей семьи за год
Уволившего Константина Райкина из Школы Райкина ректора арестовали
Приложение «Альфа-банка» удалили из Google Play
Назван самый богатый российский сенатор по доходам за 2021 год
Сотрудникам МЧС разрешат выдавать оружие в случае угрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.