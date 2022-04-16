Тренер МЮ высказался об инциденте с Роналду и разбитым телефоном фаната

Тренер МЮ Рангник заявил, что не обсуждал с Роналду инцидент с разбитым телефоном фаната

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что не обсуждал с форвардом команды Криштиану Роналду инцидент с разбитым телефоном фаната «Эвертона». Об этом сообщается на сайте манкунианцев.

Немец подчеркнул, что португалец извинился за произошедшее. «Насколько я знаю, расследование полиции и Футбольной ассоциации Англии все еще продолжается. Но я с ним это не обсуждал», — рассказал Рангник.

Инцидент произошел 9 апреля. После матча с «Эвертоном», уходя с поля в подтрибунное помещение, Роналду выбил из рук 14-летнего фаната телефон. После этого игрок извинился и заявил, что был расстроен поражением своей команды со счетом 0:1. Он пригласил болельщика, страдающего аутизмом, посмотреть матч на стадионе «Олд Траффорд».

На следующий день полиция начала расследование в отношении нападающего. В правоохранительных органах подчеркнули, что мать мальчика обвинила Роналду в нападении на сына.