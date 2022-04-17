В Греции сочли высылку российских дипломатов «ударом по грекам из бывшего СССР»

«Всегреческое движение греко-российской дружбы» сочло ударом высылку российских дипломатов

Партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» сочла «ударом по всем грекам из бывшего СССР» высылку российских дипломатов, об этом говорится на сайте политической организации.

Там отметили, что решение правительства является ударом по общине переселенцев, которые прибыли из Советского Союза и с 1922 года вносили вклад в восстановление страны. Подобная позиция властей настраивает против них всех этих людей, то есть около 30 процентов греческого народа, и вызывает серьезную озабоченность у этнических греков Причерноморья, добавили в политсиле.

«Этот акт в сочетании с поставкой Грецией оружия на Украину равнозначен неформальному объявлению войны великой державе, которая исторически поддерживала нашу страну, в том числе по темам Кипра и Эгейского моря», — заключили представители партии.

6 апреля власти в Афинах уведомили российского посла, что Греция решила объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение последовало после сообщений об обнаружении тел сотен мирных жителей в городе Буче под Киевом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на решение греческих властей.

