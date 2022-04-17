Экс-пилот «Формулы-1» поддержал показавшего скандальный жест российского гонщика

Экс-пилот «Формулы-1» Сироткин поддержал лишенного лицензии российского гонщика Северюхина

Бывший пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин поддержал показавшего скандальный жест российского гонщика Артема Северюхина. Его слова доступны в Telegram-канале «Русские парни из F1».

«Парню 15 лет, он еще совсем молодой, только что выиграл крутую гонку. Представляете, какие эмоции? Вы серьезно думаете, что он делал какие-то приветствия, какие-то жесты осознанно и пытался этим донести какую-то позицию», — поделился мнением экс-пилот команды Williams. Он выразил надежду, что произошедшее будет верно проанализировано и карьера Северюхина не пострадает.

Международная автомобильная федерация начала расследование в отношении Северюхина. Кроме того, спортсмен был лишен спортивной лицензии от Автомобильного клуба Италии.

Инцидент со спортсменом, выступавшим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Северюхин, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью. Гонщик объяснил, что так он благодарил команду и своих родных из России, а его жест неверно истолковали.