Показавший скандальный жест гонщик из России лишился лицензии

Автомобильный клуб Италии лишил спортивной лицензии российского гонщика Артема Северюхина

Автомобильный клуб Италии (ACI) лишил спортивной лицензии российского гонщика Артема Северюхина, показавшего скандальный жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Принято решение немедленно отозвать спортивную лицензию Северюхина и одновременно передать его спортивной юстиции, чтобы она могла определить дальнейшие санкции, относящиеся к ее компетенции», — говорится в заявлении ACI. Поступок гонщика назвали немыслимым и неприемлемым.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование в отношении Северюхина. Отмечалось, что FIA рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией гонщика.

Инцидент со спортсменом, выступавшим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Северюхин, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью. Гонщик объяснил, что так он благодарил команду и своих родных из России, а его жест неверно истолковали.