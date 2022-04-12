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Показавший скандальный жест гонщик из России лишился лицензии

Автомобильный клуб Италии лишил спортивной лицензии российского гонщика Артема Северюхина

Кадр: трансляция FIA

Автомобильный клуб Италии (ACI) лишил спортивной лицензии российского гонщика Артема Северюхина, показавшего скандальный жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Принято решение немедленно отозвать спортивную лицензию Северюхина и одновременно передать его спортивной юстиции, чтобы она могла определить дальнейшие санкции, относящиеся к ее компетенции», — говорится в заявлении ACI. Поступок гонщика назвали немыслимым и неприемлемым.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование в отношении Северюхина. Отмечалось, что FIA рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией гонщика.

Инцидент со спортсменом, выступавшим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Северюхин, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью. Гонщик объяснил, что так он благодарил команду и своих родных из России, а его жест неверно истолковали.

Дарья Коршунова
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