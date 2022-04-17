«Сочи» вничью сыграл с «Локомотивом» в матче РПЛ

«Сочи» дома вничью сыграл с «Локомотивом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги

«Сочи» вничью сыграл с «Локомотивом» в мачте 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Сочи» голы забили Тимофей Маргасов и Родриго. У «Локомотива» дублем отличился Вильсон Изидор.

На 60-й минуте матча форвард московского клуба Ян Кухту и защитник «Сочи» Родриго начали грубо толкаться в штрафной зоне, за что судья решил удалить обоих игроков. Уходя с поля, футболисты устроили потасовку, их разнимали партнеры и персонал команд.

«Сочи» набрал 43 очка и сохранил четвертое место в таблице чемпионата. «Локомотив» с 38 очками располагается на шестой позиции.

Ранее 16 апреля «Зенит» на своем поле победил екатеринбургский «Урал» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. В составе петербургского клуба в первом тайме голами отметились Юри Алберто, Клаудиньо и Артем Дзюба. Избежать разгромного поражения гостям помог гол Юрия Железнова.