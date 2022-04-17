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Раскрыто число пострадавших при стрельбе в торговом центре в США

При стрельбе в торговом центре в Южной Каролине пострадали не менее 12 человек

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

При стрельбе в торговом центре в американском городе Колумбия, штат Южная Каролина, пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщает начальник городской полиции Уильям Холбрук, пишет РИА Новости.

«Что нам известно точно: 12 человек пострадали, ни одного смертельного случая, 10 человек получили огнестрельные ранения», — сказал он. По словам Холбрука, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Начальник городской полиции добавил, что еще два человека получили травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих человек. «Мы точно знаем, что внутри торгового центра находились по меньшей мере трое, кто имел при себе огнестрельное оружие. И, согласно нашим данным, по меньшей мере один из них воспользовался им», — подчеркнул Холбрук.

Ранее сообщалось об эвакуации торгового центра в Колумбии. Полицейские осматривают место преступления.

12 апреля неизвестный открыл стрельбу на станции метро в Нью-Йорке. В результате пострадали 13 человек. Когда поезд подъезжал к станции «36-я улица» линии Четвертой авеню, он надел противогаз, затем достал шашку из сумки, после чего вагон наполнился дымом. После этого он открыл огонь по пассажирам. Позже полиция выяснила, что подозреваемым является 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс. Власти Нью-Йорка обвинили его в террористической атаке.

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Марина Совина
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