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Тренер Чимаева раскрыл планы бойца UFC

Тренер Хамзата Чимаева заявил, что боец UFC должен подраться с Ковингтоном и Усманом

Фото: Louis Grasse / Global Look Press

Тренер шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева Андреас Майкл раскрыл планы спортсмена. Об этом он рассказал в эфире ESPN.

«Думаю, сперва он должен подраться с Колби Ковингтоном, а затем с Камару Усманом», — отметил Майкл. Он добавил, что Чимаев готов к поединку с лучшими в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ранее 16 апреля сообщалось, что чемпион UFC Усман признался, что рассматривает Чимаева в качестве потенциального соперника. Также готовность провести бой с уроженцем Чечни выразил Белал Мухаммад.

Чимаев одержал пятую победу подряд в UFC на турнире в Джексонвилле. Он оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса. Впервые в карьере Чимаев не сумел досрочно завершить поединок. Всего в его активе 11 побед в 11 поединках.

Николай Костюков
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